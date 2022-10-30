Минобороны РФ подняло на поверхность обломки дронов, атаковавших Черноморский флот

Минобороны России сообщило о том, что со дна моря на поверхность были подняты обломки беспилотников, задействованных в атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, участвовавшие в обеспечении безопасности «зернового коридора». Об этом оборонное ведомство страны сообщило в своем телеграм-канале.

«По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. При этом координаты движения одного из них указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море.

«Это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», – отметили в Минобороны РФ.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Позже в ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна.