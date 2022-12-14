Минобороны РФ поддержало идею депутатов Башкирии об усилении работы военных комиссариатов

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Министерство обороны России поддержало инициативу депутатов Госсобрания – Курултая Башкортостана, которые предложили усилить работу военных комиссаров в муниципальных образованиях. Работников комиссариатов предлагается наделить статусом военнослужащих, сообщает пресс-служба Курултая.

Сейчас работники комиссариатов не имеют статуса военнослужащего, и это прямо сказывается на эффективности, отмечает спикер парламента республики Константин Толкачев. По его словам, это отражается и на социальной защищенности работников.

«Высокая нагрузка в период частичной мобилизации привела к оттоку квалифицированных кадров. В связи с этим нами незамедлительно было направлено обращение к министру обороны Сергею Шойгу с предложением придать военным комиссарам муниципальных образований и работникам комиссариатов статус военнослужащего. Радует, что в Минобороны к нам прислушались, на предложение был получен положительный ответ», – приводятся его слова на сайте правительства РБ.

Депутатам направили ответное письмо, в котором говорится, что Генштаб ВС РФ прорабатывает вопрос о включении в муниципальные военные комиссариаты воинских должностей военных комиссаров, начальников отделений подготовки и призыва на военную службу. Дополнительные воинские должности включаются также в военные комиссариаты субъектов России.

Кроме того, к работе в военных комиссариатах будут привлекаться военнослужащие, получившие ранения в ходе специальной военной операции, которые пожелали продолжать военную службу. «Эта работа ведется в рамках программы социальной реабилитации и адаптации военнослужащих», – добавил Толкачев.

По его мнению, усиление статуса и социальная защищенность сотрудников комиссариатов повысит эффективность деятельности военных комиссариатов и положительно скажется на обороноспособности страны.