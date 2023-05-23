Минобороны РФ: почтальоны с риском для жизни работают в зоне СВО

Министерство обороны РФ продолжает работу по доставке почты участникам СВО из разных уголков страны.

Почтовая линия коммуникаций работает в оба направления. В зону проведения СВО идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи.

Фельдъегерско-почтовая связь ВС РФ является единственным и уникальным видом почтовой связи, позволяющим доставлять все виды отправлений бойцам СВО. Через станции и обменные пункты ФПС ежедневно проходят более сотен писем. Перед праздниками их количество кратно увеличивается.

Письма и посылки на фронт присылают из разных уголков страны. Дети отправляют свои послания и рисунки, а специалисты ФПС передают их адресатам на передовой.

В зоне проведения СВО почту развозят всеми видами транспорта, а если это места, которые располагаются неподалёку от линии огня, – то и на броневиках.

Все почтовые отправления взвешиваются и сортируются, как в обычном почтовом отделении. Только фельдъегери, в отличие от почтальонов, работают с риском для жизни.

На передовой давно оценили налаженную линию коммуникации. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Написанное солдатом или офицером письмо передаётся воинскому почтальону.

Добрые слова, вера и частичка домашней теплоты поддерживают военнослужащих и вдохновляют в трудные минуты.