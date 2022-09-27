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Ру Тат
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Политика
27 сентября 2022  15:02

Минобороны РФ ответило на слухи о принудительном возвращении россиян из-за рубежа

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Минобороны России не обращалось к государственным органам Республики Казахстан, Грузии и других стран по вопросам принудительного возвращения находящихся там россиян, подлежащих частичной мобилизации, официально заявило сегодня военное ведомство.

В рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к другим странам Минобороны «не направляло, не разрабатывало и не планирует», подчеркнули в ведомстве.

Напомним, накануне в МО также заявили, что никакие ограничения на передвижение граждан при частичной мобилизации не предусмотрены.

Слухи о якобы планирующимся принудительном возвращении россиян, подлежащих призыву, возникли на фоне частичной мобилизации, которую Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать планируется порядка 300 тыс. резервистов.

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