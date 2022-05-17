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Политика
17 мая 2022  11:53

Минобороны РФ отправлен эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв»

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Уралвагонзавод отправил Минобороны России эшелон новейших отечественных танков Т-90М «Прорыв». Об этом заявили в пресс-службе предприятия, передает РИА Новости.

В церемонии отправки принял участие настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин, который освятил танки.

В боевые машины вложили рисунки и письма от детей танкостроителей и православные иконы. Лидер молодежной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев заявил, что это символы веры, уважения и поддержки российских солдат.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Позднее он подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.

#спецоперация на Украине #вооруженные силы рф
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