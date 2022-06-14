Минобороны России откроет гумкоридор для вывода гражданских с комбината «Азот»

15 июня откроется гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан с комбината «Азот» в Северодонецке, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Эвакуация будет проходить с 8:00 до 20:00 в город Сватово ЛНР. Украинским боевикам и иностранным наемникам рекомендовано прекратить боевые действия и выпустить мирных граждан, а также «прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие». Подтвердить готовность к началу гуманитарной акции украинские военные должны поднятием белых флагов.

С просьбой об организации гумкоридора для вывода с предприятия женщин, детей и пожилых людей ранее к Вооруженным силам РФ обратилась украинская сторона. При этом Минобороны уличило Киев в попытке вывести боевиков из окружения под видом мирных жителей. «Таким образом, налицо все признаки повторения „мариупольского сценария“», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия.