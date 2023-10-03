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Руc Тат
СВО 3 октября 2023 11:53

Минобороны РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта украинских солдат

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Бойцы Южной группировки войск смогли взять штурмом опорный пункт украинской армии на Северском направлении. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Отмечается, что на огневых точках опорника были уничтожены шесть боевиков ВСУ.

Накануне на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили три атаки ВСУ. За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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#минобороны рф #спецоперация на Украине
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