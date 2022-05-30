Минобороны РФ опубликовало кадры с ударами штурмовиков Су-25 с малой высоты

Министерство обороны РФ показало кадры ударов штурмовиков Су-25 ВКС России неуправляемыми ракетами «Тулумбас» по замаскированным позициям и технике Вооруженных сил Украины с предельно малой высоты. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе боевых вылетов летчики штурмовой авиации, работая на предельно малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары <…>. Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот», — заявили в военном ведомстве.

При этом для противодействия средствам противовоздушной обороны российские пилоты производили отстрел тепловых ловушек и выполняли противоракетное маневрирование.

Ракеты С-13 «Тулумбас» имеют калибр 122 миллиметра, выпускаются с несколькими типами боевых частей. Были разработаны в 1970-е годы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России. Вскоре был принят закон о наказании за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.