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СВО 8 июля 2024 13:56

Минобороны РФ опровергло заявления Киева о якобы ракетном ударе России

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Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности, сообщило Минобороны РФ.

Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, отмечает ведомство.

«Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», – говорится в заявлении.

#минобороны рф #спецоперация
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