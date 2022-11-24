Минобороны РФ опровергло удары по Киеву и заявило, что город пострадал от своей ПВО

Российские военные вчера, 23 ноября, не нанесли ни одного удара по целям в черте Киева, заявили в Минобороны РФ. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах города, подчеркнули в военном ведомстве.

При этом в МО сообщили, что вчера российские вооруженные силы нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город обесточен на 70%. Накануне он сообщал о новых взрывах в украинской столице.