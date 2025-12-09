Андрей Козлов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане начался набор в Войска беспилотных систем. Такой контракт будет заключаться строго на определенный срок, по истечении которого военнослужащий будет уволен, если не проявит желание заключить новый контракт. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

«Пункт отбора продолжает выполнять задачи по набору военнослужащих по контракту. Перед нами стоит задача по формированию Войск беспилотных систем. Сейчас речь идет о всех комплексах беспилотных систем, которые летают, плавают и передвигаются по земле. Минобороны расширило условия контракта для военнослужащих в этих войсках», – рассказал он.

Он отметил, что обязательным условием стала подготовка в учебных центрах Минобороны либо на заводах изготовления БПЛА на срок до двух месяцев.

«Также в контракте прописан испытательный срок. Главный критерий – служба только в Войсках беспилотных систем – переводиться военнослужащий в другие войска не будет», – добавил Козлов.

В ноябре появилась информация о создании в Вооруженных силах Российской Федерации войск беспилотных систем. Как сообщил заместитель начальника этих войск, полковник Сергей Иштуганов, утверждена структура нового рода войск, назначено руководство, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.