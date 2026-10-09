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Происшествия 9 октября 2026 08:55

Минобороны РФ: Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА

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Ночью над Татарстаном уничтожили БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, помимо Татарстана беспилотники сбили над Подмосковьем, Нижегородской, Ульяновской, Астраханской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Всего над Россией за ночь перехватили 505 беспилотников.

Напомним, что режим беспилотной опасности действовал в Татарстане сегодня с 2:59 до 5:52. Также в 4:17 сообщалось об угрозе атаки БПЛА на Казань, в 5:17 режим угрозы был уже снят.

Аэропорты республики в настоящее время работают без ограничений.

#атака БПЛА #минобороны рф
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