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Политика 2 июня 2023 14:20

Минобороны России: Ночью был нанесен удар по украинским средствам ПВО

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Российские ВКС сегодня поразили системы противовоздушной обороны Украины, которые прикрывают основные критические объекты военной инфраструктуры. Об этом сказано в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены», – доложили в ведомстве.

#спецоперация
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