Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны России: Ночью был нанесен удар по украинским средствам ПВО
Российские ВКС сегодня поразили системы противовоздушной обороны Украины, которые прикрывают основные критические объекты военной инфраструктуры. Об этом сказано в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены», – доложили в ведомстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»