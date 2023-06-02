Минобороны России: Ночью был нанесен удар по украинским средствам ПВО

Российские ВКС сегодня поразили системы противовоздушной обороны Украины, которые прикрывают основные критические объекты военной инфраструктуры. Об этом сказано в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены», – доложили в ведомстве.