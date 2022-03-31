Минобороны РФ: Наиболее критическая гуманитарная ситуация складывается в Харькове

На Украине наиболее критическая гуманитарная ситуация складывается в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться», — доложил генерал-полковник.

Мизинцев отметил, что в городе ввели комендантский час, мирным жителям из-за опасения провокаций со стороны националистов приходится укрываться в подвалах. Во многих домах отсутствует отопление, газоснабжение и свет.

По словам Мизинцева, в больницах отказывают в медпомощи гражданскому населению, «лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны».

Также представитель Минобороны добавил, что в аптеках нет жизненно важных лекарств, а продуктовые магазины работают два-три часа в день.

«Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят — боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны», — заявил он.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.