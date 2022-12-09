Минобороны РФ: На южно-донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 80 бойцов

На южно-донецком направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать позиции российских подразделений в направлении Владимировки, Павловки ДНР и Новодаровки Запорожской области, однако в результате огневого поражения силы противника были отброшены на исходные позиции. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«Потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», – сказано в публикации, размещенной в телеграм-канале оборонного ведомства.

На купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки и Берестового Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Потери противника – более 40 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На красно-лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ, которые потеряли более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

На донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



Также сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Шевченковского Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение 6 пусковым установкам американским РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ. У населенного пункта Дружба ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, в районе Золочева (Харьковская область) – пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».