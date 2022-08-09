news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
9 августа 2022  14:03

Минобороны РФ: на Украине уничтожен склад со снарядами к американским HIMARS

news_top_970_100

Российские крылатые ракеты уничтожили склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777, расположенный в Черкасской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области, — рассказали в оборонном ведомстве. — Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777». 

ВКС России поразили заглубленный командный пункт украинских ВВС в районе Вороновицы в Винницкой области. 

Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили два пункта управления украинских войск и склад боеприпасов на территории ДНР и еще два склада в Херсонской и Николаевской областях.

Подразделения ПВО за последние сутки также сбили украинский МиГ-29, три беспилотника и 17 снарядов HIMARS.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100