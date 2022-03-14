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Политика
14 марта 2022  08:51

Минобороны РФ: На Украине ликвидировано до 180 иностранных наемников

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В результате удара российской армии по учебным центрам ВСУ было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия зарубежного оружия. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Генерал-майор доложил, что утром в воскресенье были нанесены высокоточные удары по учебным центрам ВСУ в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский. По словам Конашенкова, здесь располагались «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников» перед отправкой в районы боевых действий и база, где хранились вооружения и военная спецтехника, поставленные западными странами. 

Ранее на совещании с членами Совбеза Президент России Владимир Путин подчеркнул, что западные спонсоры украинского режима не скрывают факта сбора со всего мира наемников, пренебрегая нормами международного права.

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