В результате удара российской армии по учебным центрам ВСУ было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия зарубежного оружия. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Генерал-майор доложил, что утром в воскресенье были нанесены высокоточные удары по учебным центрам ВСУ в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский. По словам Конашенкова, здесь располагались «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников» перед отправкой в районы боевых действий и база, где хранились вооружения и военная спецтехника, поставленные западными странами.

Ранее на совещании с членами Совбеза Президент России Владимир Путин подчеркнул, что западные спонсоры украинского режима не скрывают факта сбора со всего мира наемников, пренебрегая нормами международного права.