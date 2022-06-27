Минобороны РФ: На Украине ликвидировали грузинских наемников, пытавших российских военных

На Украине ликвидировали грузинских наемников, которые были причастны к зверским убийствам российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что накануне в ходе боев в 3 км от Лисичанского НПЗ в ЛНР российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы, включавшие в общей сложности 14 иностранцев.

«Первая группа была „интернациональной“ и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый „грузинский легион“», — говорится в сообщении МО РФ.

В военном ведомстве отметили, что в рядах данного бандитского формирования воюют преимущественно уголовники и что боевики были причастны «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года».

«Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — резюмировали в военном ведомстве.

Накануне ВКС России уничтожили цеха завода «Артем» в Киеве, где производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.