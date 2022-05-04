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Политика
4 мая 2022  22:52

Минобороны РФ: На Украине были уничтожены четыре артиллерийских батареи

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Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили четыре артиллерийских батареи и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, произведенную США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. 

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях <...>, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США», — рассказал Конашенков. 

Он также отметил, что были ликвидированы три склада боеприпасов у Мирной Долины, Бахмутской и Ташковки, а также 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

#спецоперация на Украине
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