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Политика
5 сентября 2022  14:16

Минобороны РФ: На Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 220 военных

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Вооруженные силы Украины, продолжая попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, потеряли за последние сутки более 220 военных. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск», — сказано в сообщении.

Помимо живой силы, противник потерял 11 танков, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин. 

В районе Кочубеевки ВКС России сбит украинский вертолет Ми-8, у Вознесенска и Очакова были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, где хранились более 1,5 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для американских HIMARS. В районе Березнеговатого и Мураховки поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады. 

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», — говорится в сводке оборонного ведомства. 

Так, в районе Харькова ВКС России поразили пункт временной дислокации подразделения нацформирования «Кракен» — уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автотехники.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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