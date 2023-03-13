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Минобороны РФ: На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 военных
ВС России уничтожили на одном из направлений до 190 бойцов ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале ведомства.
«На донецком направлении в результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица „Мста-Б“», — сказано в сообщении.
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