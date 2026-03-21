Минобороны РФ может получить доступ к реестру ЗАГС для поддержки семей военнослужащих

Минобороны может получить доступ к реестру ЗАГС, соответствующий законопроект был опубликован на официальном сайте Госдумы.

Как сообщается в пояснительной записке, предлагаемые нововведения направлены на совершенствование мер поддержки военнослужащих.

«Принятие проекта федерального закона… не повлечет необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета», – уточнили авторы законопроекта.