Минобороны РФ может получить доступ к реестру ЗАГС для поддержки семей военнослужащих
Минобороны может получить доступ к реестру ЗАГС, соответствующий законопроект был опубликован на официальном сайте Госдумы.
Как сообщается в пояснительной записке, предлагаемые нововведения направлены на совершенствование мер поддержки военнослужащих.
«Принятие проекта федерального закона… не повлечет необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета», – уточнили авторы законопроекта.