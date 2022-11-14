Минобороны РФ: Мобилизованные получат декабрьскую выплату до Нового Года

Мобилизованные получат декабрьские выплаты досрочно – до 25 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Госслужащий напомнил, что выплаты мобилизованным осуществляются с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц. По его словам, в таком случае перед новогодними праздниками мобилизованные и их семьи останутся без декабрьской выплаты.

С таким вопросом он обратился в Минобороны России. В ответе замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила, что выплата за декабрь мобилизованным поступит в этот же месяц до 25 декабря.

Напомним, что выплаты мобилизованным составляют не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц и высчитываются со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения.