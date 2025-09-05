Минобороны РФ: Ким Чен Ын заявил о поддержке России в борьбе за суверенитет

news_header_top
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку действиям России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Сообщение было озвучено на торжественном приеме, посвященном 77-й годовщине основания КНДР, который прошел в посольстве республики в Москве. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в мероприятии. Слова Ким Чен Ына передал Чрезвычайный и Полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхол:

«Мы будем полностью поддерживать борьбу Правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией», – отмечается в обращении.

