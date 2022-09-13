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Политика
13 сентября 2022  13:29

Минобороны РФ: Киев за сутки потерял более 800 военных и иностранных наемников

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В результате ударов ВКС России уничтожены более 800 украинских военных и иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. 

«Потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — рассказал докладчик. 

По его словам, ВКС России за сутки поразили пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенных пунктов Славянск и Константиновка, 115-й (в районе Артемовска) и 53-й (в районе Курдюмовки) механизированных бригад. Также уничтожены подразделения 35-й бригады морской пехоты (Березнеговатый), 57-й мотопехотной бригады (Мураховка), 128-й горно-штурмовой бригады (Балабино), а также 14-й механизированной бригады в районе Харькова.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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