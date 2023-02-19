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Минобороны РФ: Киев готовит провокацию с радиоактивными веществами
Киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения России в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности, заявили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, для этого с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Их украинские власти планируют использовать для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов, утверждается в сообщении МО РФ.
«Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», – подчеркнули в ведомстве.
Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о еее начале объявил Президент Владимир Путин.
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