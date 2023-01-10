Минобороны РФ изменит работу военных комиссариатов

В ближайшее время Минобороны России намерено модернизировать работу военных комиссариатов, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, в числе прочего необходимо оцифровать базы данных комиссариатов, а также уделить внимание рассмотрению гражданских инициатив.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», – сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время Минобороны улучшит механизмы реагирования на гражданские инициативы, «отдельные из которых заслуживают большого внимания».

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных Сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», – добавил Шойгу.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что Минобороны РФ поддержало идею башкирских депутатов об усилении работы военных комиссариатов. В числе прочего они предложили наделять работников комиссариатов статусом военнослужащих.