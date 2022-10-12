Минобороны РФ досрочно получило после модернизации партию мощных самоходок «Малка»

Компания «Уралтрансмаш» раньше срока поставила Минобороны РФ партию самых мощных и дальнобойных самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО „Уралтрансмаш“ досрочно поставило в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М „Малка“ после капитального ремонта с модернизацией», — сказано в сообщении «Уралвагонзавода», входящего в ГК «Ростех».

Благодаря модернизации была улучшена маневренность, подвижность и командная управляемость машин. В самоходках заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанции.

САУ «Малка» — модернизированный вариант самоходной пушки 2С7 «Пион», которая была разработана в 1980-х годах и до сих пор считается одной из самых мощных в мире. Основное предназначение самоходной артиллерийской установки — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.