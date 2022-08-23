Минобороны РФ заявило о выходе к границе Николаевской области

Российские военные освободили город Комсомольское и вышли к административной границе Николаевской области, заявило Минобороны РФ. Союзные силы продвинулись вглубь обороны противника и взяли под контроль также 36 квадратных километров территории Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Завершается также освобождение Марьинки в ДНР – по данным военного ведомства, под контролем союзные войск находится уже 75% территории города. В районе Артемовска союзные силы, по его словам, продвинулись к поселку Зайцево, который является важным узлом обороны города, а также выбили украинских солдат выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов. Успешно развивается наступление на Донецком направлении, утверждается в сводке ведомства.

Кроме того, российские ВКС поразили пункты временный дислокации двух бригад, уничтожив уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники ВСУ.

Также ВС РФ подавили три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» и две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области, сбили самолет СУ-27 и перехватили 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в Херсонской области.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.