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Политика
24 января 2023  07:12

Минобороны РФ: Беспилотники вычисляют иностранных наемников по сотовым телефонам

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Минобороны России показало боевую работу расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» ЗВО в зоне спецоперации. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства. 

Во время боевого дежурства беспилотники в условиях помех радиоэлектронной борьбы совершают полеты для разведки и поиска целей, а также для дальнейшей корректировки огня ВС РФ и видеофиксации поражения противника. Кроме того, через дрон рассылаются предупредительные SMS-сообщения для мирного населения.

«Вылетаем в район работы, ищем абонентов сотовой связи, определяем их местоположение, рассылаем им SMS. И определяем принадлежность, к той или иной стране. Обнаруживаем скопления, и тогда уже передаем координаты в центр», – рассказал командир отделения беспилотников с позывным «Старый».

#спецоперация на Украине
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