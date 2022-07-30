Минобороны: Разгромлен воинский эшелон, перевозивший элитный батальон Зеленского

Российские военные вечером 28 июля прямым попаданием оружия воздушного базирования разгромили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, эшелон перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины Владимира Зеленского.

В результате удара по эшелону на месте уничтожено более 140 националистов, еще 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести, сообщили в оборонном ведомстве.

«Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», - сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы РФ, по его словам, уничтожили склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град», в районе города Богодухов Харьковской области ВС РФ ударили по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», погибли более 30 националистов и уничтожены десять единиц военной техники.

В районе Степногорска Запорожской области уничтожены две американские гаубицы М777. Кроме того, ВС РФ вывели из строя две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (АN/TPQ-36А и АN/TPQ-37).