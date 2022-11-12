Минобороны рассказало о героизме в зоне СВО военнослужащего из Татарстана

Министерство обороны РФ рассказало историю о героизме в зоне СВО уроженца Татарстана майора Руслан Сабирова.

Сабиров обеспечивал связь российским подразделениям, которые обороняли рубежи на одном танкоопасных направлений.

Бойцы СВУ пытались восстановить контроль над утраченными территориями и мощно атаковали позиции российских войск. Минометным обстрелом был поврежден узел связи, техника вышла из строя, а командир батальона получил тяжелое ранение. Тогда командование взял на себя майор Руслан Сабиров, который в кратчайшие сроки восстановил связь между подразделениями, удерживающими оборону.