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Происшествия
12 ноября 2022  16:51
Полина Шевчук

Минобороны рассказало о героизме в зоне СВО военнослужащего из Татарстана

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Минобороны рассказало о героизме в зоне СВО военнослужащего из Татарстана

Министерство обороны РФ рассказало историю о героизме в зоне СВО уроженца Татарстана майора Руслан Сабирова.

Сабиров обеспечивал связь российским подразделениям, которые обороняли рубежи на одном танкоопасных направлений.

Бойцы СВУ пытались восстановить контроль над утраченными территориями и мощно атаковали позиции российских войск. Минометным обстрелом был поврежден узел связи, техника вышла из строя, а командир батальона получил тяжелое ранение. Тогда командование взял на себя майор Руслан Сабиров, который в кратчайшие сроки восстановил связь между подразделениями, удерживающими оборону.

#Герой России #минобороны рф
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