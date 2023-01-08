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Политика
8 января 2023  16:48

Минобороны рассказало, что ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов

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Истребительной авиации ВКС России за сутки удалось сбить пять украинских боевых самолетов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В частности, утверждается, что над Харьковской областью около Лозового был сбит истребитель Су-27, а около Изюма — бомбардировщик Су-24. 

Кроме того, по информации военного ведомства у населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских штурмовика Су-25.

Помимо этого, «в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики сбит украинский самолет МиГ-29», добавили в Минобороны.

Необходимо отметить, что ранее об уничтожении истребителя МиГ-29 ВСУ в результате дружественного огня заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

#спецоперация на Украине
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