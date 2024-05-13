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Минобороны: ПВО уничтожила 16 снарядов РЗСО Vampire над Белгородской областью
Над Белгородской областью средства ПВО России сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, сообщили в Минобороны России.
«13 мая около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – цитирует ТАСС.
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