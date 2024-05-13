news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 13 мая 2024 17:50

Минобороны: ПВО уничтожила 16 снарядов РЗСО Vampire над Белгородской областью

Скопировать ссылку

Над Белгородской областью средства ПВО России сбили 16 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, сообщили в Минобороны России.

«13 мая около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», – цитирует ТАСС.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2