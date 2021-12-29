Минобороны: ПВО Сирии не стало атаковать F-16 Израиля из-за посадки российского самолета

Силы ПВО Сирии не стали атаковать наносившие удар по порту города Латакии израильские истребители F-16 из-за заходившего на посадку российского самолета. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев, передает ТАСС.

Представитель Министерства обороны России обратил внимание на то, что во время бомбардировки «в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации» Воздушно-космических сил РФ.

По словам контр-адмирала, два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по порту Латакии со стороны Средиземного моря без пересечения границы с 4.21 до 4.26 (по Москве) 28 декабря. Последствия атаки он оценил следующим образом: «<…> нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре».

Сирийское агентство SANA сообщает, что целью израильского авиаудара стала контейнерная площадка в торговом порту Латакии. Нанесенный материальный ущерб источник издания оценил как значительный. Побывавший в порту местный журналист Касвара Осман заявил, что в вызванном бомбардировкой пожаре сгорели контейнеры с мукой, кофе, медицинскими материалами и бытовой химией, отмечает РИА Новости.

Впрочем, базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека рассказала, что израильтянам удалось уничтожить контейнеры, в которых находилась партия оружия и боеприпасов. Пожарные будто бы долгое время не начинали тушить огонь, опасаясь повторных взрывов.

Власти Израиля не комментируют информацию об авиаударе. Сведений о потерях с израильской стороны нет, информирует NEWSru.co.il.