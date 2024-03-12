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Минобороны: ПВО сбила ракету «Точка-У» в Белгородской области
Над Белгородской областью утром сбили ракету ТРК «Точка-У» и восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщает Минобороны России.
«Около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У"», – указано в телеграм-канале ведомства.
В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сбито еще пять воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
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