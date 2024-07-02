Минобороны: ПВО перехватила 11 украинских беспилотников в трех регионах России

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Четыре из них были уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, еще три — над полуостровом Крым.

Власти Брянской области указали, что атаке подверглись два района – Суражский и Трубчевский. «Пострадавших и разрушений нет», – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.