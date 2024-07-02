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Минобороны: ПВО перехватила 11 украинских беспилотников в трех регионах России
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За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.
Четыре из них были уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, еще три — над полуостровом Крым.
Власти Брянской области указали, что атаке подверглись два района – Суражский и Трубчевский. «Пострадавших и разрушений нет», – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
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