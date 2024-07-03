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Минобороны: ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников над тремя регионами РФ
В ночь на 3 июля российские средства ПВО уничтожили десять БПЛА над Белгородской, Московской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Брянской области, еще один БПЛА был уничтожен над территорией Московской области.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два беспилотника уничтожили над Карачевским районом, по одному — над Трубчевским и Комаричским районами. Никто не пострадал, разрушений нет.
В оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении в акватории Черного моря двух безэкипажных катеров, следовавших в направлении Новороссийска.
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