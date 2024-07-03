Минобороны: ПВО ночью уничтожила 10 беспилотников над тремя регионами РФ

В ночь на 3 июля российские средства ПВО уничтожили десять БПЛА над Белгородской, Московской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Брянской области, еще один БПЛА был уничтожен над территорией Московской области.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, два беспилотника уничтожили над Карачевским районом, по одному — над Трубчевским и Комаричским районами. Никто не пострадал, разрушений нет.

В оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении в акватории Черного моря двух безэкипажных катеров, следовавших в направлении Новороссийска.