Из-за больших потерь украинские солдаты отказались от выполнения боевых задач и оставили позиции в районах Авдеевки и Опытного на территории ДНР, завили в Минобороны РФ. Речь идет о личном составе подразделений 110-й механизированной бригады, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, Миноброны вновь заявило о продолжении попыток Киева закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Попытки пресекает и наносит значительный вред подразделениям авиация Военно-космических сил России. «Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика», – сообщил Конашенков.

Кроме того, в Херсонской области, по данным ведомства, уничтожено более 30 и ранено более 15 националистов. В регионе сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM. За сутки российские военные сбили 12 украинских беспилотников и уничтожили другое оружие.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил сегодня, что российские военные взломали эшелонированную оборону ВСУ на Донбассе, и доложил о попытках наступления в районе Николаева. По мнению министра, Киев стремится «создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление».