Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны: при обстреле миротворцев в Карабахе никто не пострадал
Обстрелу подверглась колонна миротворцев во время сопровождения гражданского населения в Нагорном Карабахе 19 сентября, сообщило Минобороны РФ.
В результате был поврежден БТР-82А российского миротворческого контингента, среди мирного населения и миротворцев никто не пострадал.
Напомним, Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористические мероприятия локального характера» для восстановления в Карабахе конституционного строя. В Ереване происходящее назвали агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Через сутки при содействии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа