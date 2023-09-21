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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 08:29

Минобороны: при обстреле миротворцев в Карабахе никто не пострадал

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Обстрелу подверглась колонна миротворцев во время сопровождения гражданского населения в Нагорном Карабахе 19 сентября, сообщило Минобороны РФ.

В результате был поврежден БТР-82А российского миротворческого контингента, среди мирного населения и миротворцев никто не пострадал.

Напомним, Азербайджан 19 сентября начал «антитеррористические мероприятия локального характера» для восстановления в Карабахе конституционного строя. В Ереване происходящее назвали агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Через сутки при содействии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня.

#нагорный карабах
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