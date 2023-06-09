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Минобороны предложило признавать ветеранами защитников пограничных территорий
Министерство обороны РФ предложило присваивать статус ветеранов боевых действий лицам, которые обороняют территории, граничащие с зоной проведения специальной военной операции на Украине.
Соответствующая инициатива содержится в проекте документа «О внесении изменения в Федеральный закон „О ветеранах“», опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В случае принятия новеллы ветеранами будут признаваться участвующие в отражении вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
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