Минобороны предложило признавать ветеранами защитников пограничных территорий

Министерство обороны РФ предложило присваивать статус ветеранов боевых действий лицам, которые обороняют территории, граничащие с зоной проведения специальной военной операции на Украине.

Соответствующая инициатива содержится в проекте документа «О внесении изменения в Федеральный закон „О ветеранах“», опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия новеллы ветеранами будут признаваться участвующие в отражении вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.