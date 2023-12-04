Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

В Минобороны России предложили изменить требования к состоянию здоровья призывников, в том числе с учетом опыта СВО. Информация о подготовке нормативного акта опубликована на федеральном портале.

При этом не уточняется, какие именно заболевания имеются в виду. Полный текст проекта пока не опубликован, сроком его предполагаемого вступления в силу указан декабрь 2024 года.

Оборонное ведомство предлагает изменить организацию проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», в том числе «с учетом опыта СВО».

Отмечается, что нововведения будут применяться при постановке на воинский учет, призыве на службу, заключении контрактов с Минобороны, а также при мобилизации и военных сборах.