Минобороны предложило допустить призывников к участию в миротворческих миссиях

Министерство обороны РФ подготовило законопроект, который расширяет категории военных, которые могут добровольно участвовать в миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников. Об этом со ссылкой на документ и материалы, подлинность которых подтвердил источник в Правительстве страны, сообщает РБК.

Военное ведомство предлагает внести изменения в Федеральный закон №93 «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Сейчас в миротворческой миссии на добровольной основе могут участвовать только военные, проходящие службу по контракту. При этом они должны пройти предварительную специальную подготовку.

При принятии новеллы персонал миротворческих миссий можно будет комплектовать «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под эту формулировку подпадают все военнослужащие Вооруженных сил РФ, в том числе и проходящие службу по призыву, отмечается в отзыве Государственно-правового управления Президента.

В пояснительной записке утверждается, что документ подготовлен «в целях совершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Предполагается, что это позволит властям «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

В случае подписания Президентом РФ Владимиром Путиным закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом норма должна стать ретроактивной: ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

При этом источник издания в Государственной Думе рассказал, что Минобороны начало работу над законопроектом более года назад. По его мнению, новая норма облегчит ротацию военнослужащих, участвующих в миротворческих миссиях.

Собеседник РБК признал, что после принятия закона в миротворческой деятельности смогут участвовать и призывники. Вместе с тем, по его словам, в этом случае они должны будут отслужить не менее шести месяцев, а также пройти специальную предварительную подготовку.