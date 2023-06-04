Минобороны предлагает ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат

В России граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат. Об этом сказано в проекте постановления, разработанном Минобороны РФ.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

Отмечается, что все процессы будут осуществляться на основании информации, которая содержится «в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».

Россияне будут получать уведомления через личный кабинет на портале госуслуг. А вот мероприятия по медицинскому освидетельствованию и медобследованию, проведение профессионального психологического отбора, внесение изменений в документы персонального воинского учета проводятся при последующей явке в военный комиссариат.