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Минобороны предлагает ставить на воинский учет и снимать с него без явки в военкомат
В России граждане смогут становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат. Об этом сказано в проекте постановления, разработанном Минобороны РФ.
«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.
Отмечается, что все процессы будут осуществляться на основании информации, которая содержится «в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».
Россияне будут получать уведомления через личный кабинет на портале госуслуг. А вот мероприятия по медицинскому освидетельствованию и медобследованию, проведение профессионального психологического отбора, внесение изменений в документы персонального воинского учета проводятся при последующей явке в военный комиссариат.
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