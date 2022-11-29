Минобороны: Потери ВСУ на донецком направлении составили более 100 военнослужащих

На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, размещенной в телеграм-канале.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», – говорится в публикации.

На купянском направлении в районе Ивановки Харьковской области ВСУ силами одной ротной тактической группы безуспешно пытались атаковать российские войска, однако были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На красно-лиманском направлении российские подразделения пресекли попытку выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки ЛНР. Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе поражено более 40 единиц живой силы противника, 2 боевые машины пехоты и 4 автомобиля.

Оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 10 пунктам управления противника в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области, Доброволья, Тернов, Торского, Верхнекаменского, Андреевки, Водяного, Новоселки ДНР и Никольского Херсонской области, 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148 районах.

В районе Макеевки уничтожен украинский ЗРК «Оса-АКМ», у Николаевки ДНР - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37, у Маломихайловки Днепропетровской области - украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».

Кроме того, был ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ рядом с Белогорьем (Запорожская область).