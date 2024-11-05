Минобороны: Последствия обстрелов ЗАЭС сравнимы с Чернобылем

Обстрел критически важных объектов Запорожской АЭС может вызвать последствия, сопоставимые с авариями на Чернобыльской АЭС и станции «Фукусима-1», заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Хотелось бы отметить, что обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1"», – сказал Кириллов на брифинге.

Он также напомнил, что в 2022 году Вооруженные силы Украины совершили 49 огневых ударов с использованием артиллерии и беспилотников по объектам Запорожской АЭС. По словам Кириллова, цель этих атак состояла в поражении ядерных реакторов, мест хранения свежего и отработанного ядерного топлива, а также других значимых инфраструктурных объектов.

Представитель военного министерства подчеркнул, что в результате этих атак станция пять раз теряла внешнее электроснабжение, что создавало реальную угрозу возникновения техногенной катастрофы.