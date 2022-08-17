Минобороны: Покинувшие своих украинские военные ушли в неизвестных направлениях

Украинские военные на фоне больших потерь покидают позиции, сообщило Минобороны РФ. Так, массовые дезертирства зафиксированы в 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Соледаре – свои подразделения бросили более трети мобилизованных граждан, утверждается в сводке военного ведомства.

Самовольно покидающие своих военные «убывают в неизвестном направлении», отметили в Минобороны. На данный момент, укомплектованность бригады личным составом в Соледаре составляет меньше половины.

Аналогичный случай зафиксирован в ДНР, где больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий, утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он также сообщил об уничтожении девяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четырех сбитых беспилотниках и другом оружии, которое российские военные вывели из строя.