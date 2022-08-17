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Ру Тат
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Политика
17 августа 2022  12:50

Минобороны: Покинувшие своих украинские военные ушли в неизвестных направлениях

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Украинские военные на фоне больших потерь покидают позиции, сообщило Минобороны РФ. Так, массовые дезертирства зафиксированы в 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Соледаре – свои подразделения бросили более трети мобилизованных граждан, утверждается в сводке военного ведомства.

Самовольно покидающие своих военные «убывают в неизвестном направлении», отметили в Минобороны. На данный момент, укомплектованность бригады личным составом в Соледаре составляет меньше половины.

Аналогичный случай зафиксирован в ДНР, где больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий, утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Он также сообщил об уничтожении девяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, четырех сбитых беспилотниках и другом оружии, которое российские военные вывели из строя.

 

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