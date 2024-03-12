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СВО 12 марта 2024 17:10

Минобороны показало видео уничтоженной техники украинских ДРГ в Белгородской области

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Минобороны поделилось кадрами уничтоженной техники диверсионно-разведывательных групп украинских террористических формирований в приграничной зоне в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области.

В ведомстве отметили, что ДРГ были ликвидированы на погранпереходе. На видео видна подбитая техника и сбегающие с места украинские боевики, уносящие с собой раненых.

«Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России пресечена попытка вторжения на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны.

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#спецоперация на Украине
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