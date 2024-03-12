Минобороны показало видео уничтоженной техники украинских ДРГ в Белгородской области

Минобороны поделилось кадрами уничтоженной техники диверсионно-разведывательных групп украинских террористических формирований в приграничной зоне в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области.

В ведомстве отметили, что ДРГ были ликвидированы на погранпереходе. На видео видна подбитая техника и сбегающие с места украинские боевики, уносящие с собой раненых.

«Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России пресечена попытка вторжения на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны.