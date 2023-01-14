Минобороны показало видео применения высокоточных боеприпасов

Министерство обороны РФ опубликовало кадры применения «высокоточных боеприпасов нового поколения» в ходе специальной военной операции на Украине.

В подписи к видеоролику утверждается, что в результате ударов «были уничтожены военная бронетехника и вооружение, а также огневые точки в долговременном укреплённом пункте ВСУ».

Видео состоит из двух частей. Первый эпизод посвящен нанесению удара по единице техники, определить тип которой из-за характера записи довольно затруднительно. Второй — поражению некоего стационарного объекта.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, опираясь только на официальные российские источники.