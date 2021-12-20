Минобороны показало видео испытаний беспилотника, который может находится в воздухе сутки

Видео с организованных в Крыму испытаний новейшего российского ударного беспилотника «Орион» опубликовано Министерством обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в ходе испытательного полета БПЛА смог успешно поразить «наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель».

Дрон может оснащаться различными управляемыми ракетами и способен развивать скорость в 200 км/ч на высоте до 7 километров. Кроме того, «Орион» может провести в воздушном пространстве до суток.

В Минобороны уверены, что беспилотник должен значительно расширить боевые возможности Вооруженных сил России. С его помощью можно не только вести воздушную разведку на большом удалении от базового аэродрома в течении длительного времени, но и незамедлительно наносить удар по вскрытым целям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российский БПЛА «Орион» нанес 17 ударов по террористам в Сирии.